Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 09.04.19, gegen 13:25 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Mazda die Steinfelder Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe des Anwesens Nummer 41 kam dem 21-jährigen Mazda-Fahrer ein Fahrzeug entgegen, sodass er ausweichen musste. Hierbei blieb er am Außenspiegel eines geparkten Pkw hängen und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet und bei der Polizei gemeldet. Erst nachdem der Unfallflüchtige selbst einen Schaden an seinem Fahrzeug feststellte, meldete er sich bei der Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 200.- Euro. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

