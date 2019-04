Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/Landau- Gefahrenstellen auf der A65

Bild-Infos

Download

Edenkoben/Landau (ots)

Gegen 07.30 Uhr wurde gestern Morgen ein Metallteil auf der A 65 bei Landau auf dem rechten Fahrstreifen gemeldet. Das Metallteil wurde durch die Streife beseitigt. Der Verursacher ist unbekannt. Gegen 09.50 Uhr musste ein LKW bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert werden, weil er infolge einer Reifenpanne liegengeblieben ist. Am Abend gegen 18.10 Uhr wurde ein weiterer Pannen-LKW bei Landau gemeldet. Lediglich Reifenteile konnten noch festgestellt und beseitig werden. Auch hier ist der Verursacher unbekannt. Sollten Verkehrsteilnehmer durch diese Umstände gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell