Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben/A65 - LKW-Fahrer wird am Steuer übel

Edenkoben/A65 (ots)

Einem 50-jährigen LKW-Fahrer aus dem Bereich Mainz wurde es gestern gegen 12 Uhr auf der A 65 bei Edenkoben in Fahrtrichtung Neustadt während der Fahrt übel, weshalb er mit seinem LKW gegen die linke Schutzplanke fuhr und diese auf über 30 Meter beschädigte. Der entstandene Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei weist darauf hin, dass wenn sich ein Verkehrsteilnehmer infolge körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen nicht sicher im Verkehr bewegen kann, nur am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf, wenn Vorsorge getroffen ist, dass er andere nicht gefährdet.

Polizeiinspektion Edenkoben

