Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Landau - Mit "Gorbatschow -Zitrone" in den Kreisel gerauscht

A65/Landau (ots)

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer fuhr heute Nacht gegen 01.30 Uhr mit 0,71 Promille in den Kreisel der L 509 in Landau und beschädigte dabei seine Reifen. Nach einem Radwechsel fuhr er auf die A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, als er eine weitere Beschädigung seiner Bereifung bemerkte und nicht mehr weiterfahren konnte. Das Pannenfahrzeug musste bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert werden. Aufgrund seiner auffälligen Verhaltensweise konnte neben dem Alkopop "Gorbatschow-Zitrone" ein vorheriger Drogenkonsum nicht ausgeschlossen werden. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

