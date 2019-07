Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Unfallflucht mit weißen Minivan?

Rüthen (ots)

Schätzungsweise 2.500 Euro Sachschaden entstanden gestern in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz des Centershop in Rüthen an der Lippstädter Straße an einem schwarzen BMW X 1. Ein unbekannter Autofahrer geriet augenscheinlich an die linke Fahrzeugseite des BMW und verursachte den Schaden. Auf dem Lack des BMW konnte weißer Lackaufrieb gesichert werden. Die Geschädigte konnte sich noch erinnern, dass zuvor ein weißer oder silberfarbener Minivan neben ihr geparkt hatte. Ob er gegebenenfalls beim Ausparken den BMW gestreift haben könnte, muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet den Fahrer des weißen Minivans vorstellig zu werden. Zeugen haben die Möglichkeit sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell