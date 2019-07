Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruch in Vereinsgebäude

Borken-Gemen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag kam es gegen 05.20 Uhr zu einem Einbruch in die Tennisanlage "Westfalia Gemen". Die Räume wurden durchsucht, aber nichts entwendet. Der Täter hatte auch vergeblich versucht, die Tür des nebenstehenden Vereinsheims aufzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

