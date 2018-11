Altkreis Norden (ots) - Berumbur - Abbiegeunfall: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 14.11.2018, gegen 16.00 Uhr in Hage. Von der Frieslandstraße wollte die 56-jährige Fahrerin eines PKW Ford nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten PKW Opel. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem zwei Insassen des Opel leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beträgt ca. 2.300,- EUR.

Leezdorf - Schwerer Verkehrsunfall: Auf der Leezdorfer Straße in Leezdorf kam es am Donnerstag, 15.11.2018, gegen 07.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades fuhr in Richtung Halbemond und kam vermutlich in einer leichten Rechtskurve, in Höhe des Adeweg, auf die Gegenfahrbahn und prallte hier mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Durch den Unfall wurde die 16-jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Audi-Fahrerin erlitt einen Schock. Hinweise auf witterungsbedingte Einflüsse auf die Fahrbahn liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell