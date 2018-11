POL-AUR: Friedeburg - Radfahrerin leicht verletzt; Esens - Fahrradkontrolle an Grundschule

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Radfahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg wurde am Montag gegen 11:40 Uhr eine 80 Jahre alte Frau leicht verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Marxer Hauptstraße unterwegs. Als eine 43 Jahre alte Frau mit einem Opel Astra auf die Marxer Hauptstraße abbiegen wollte, übersah sie die von rechts kommende Wiesmoorerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin aus Friedeburg blieb unverletzt, am Wagen entstand Sachschaden.

Esens - Fahrradkontrolle an Grundschule

Die Polizei hat in Esens Fahrräder kontrolliert. Am Dienstag prüften die Beamten zwischen 8 Uhr und 9:30 Uhr in einer Grundschule in der Walpurgisstraße die Verkehrssicherheit von Fahrrädern. Die Bilanz: Von 86 Fahrrädern waren 20 mit Mängeln unterwegs. Diese bezogen sich hauptsächlich auf die Beleuchtung, zum Teil war gar kein Licht vorhanden oder es funktionierte nicht. In einem Fall untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Das Fahrrad hatte keine funktionierenden Bremsen mehr. Kleinere Mängel behoben die Polizisten sofort, etwa wenn das Licht ohne größeren Aufwand wieder angeklemmt oder die Bremsen eingestellt werden konnten.

Vorbildlich waren die Schüler bei der Nutzung der Fahrradhelme. Fast ausnahmslos werden sie von den Kindern bis Klassenstufe Vier getragen.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Unfallrisiko bei Fahrten ohne Licht in Dunkelheit und Dämmerung erheblich steigt. Laut Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) müssen Räder vorne mit weißem Licht und eine Schlussleuchte mit rotem Licht haben. Außerdem sind Reflektoren an Heck, Pedalen und Speichen anzubringen. Sollte selbst tagsüber diese Beleuchtung nicht am Rad sein oder nicht funktionieren, drohen 20 Euro Bußgeld. Bei Gefährdung anderer erhöhe sich die Summe auf 25 Euro und bei damit einhergehender Sachbeschädigung auf 35 Euro

