POL-AUR: Wittmund - Mann bei Unfall schwer verletzt; Wittmund - Auffahrunfall vor Bahnübergang; Esens - Auto kollidiert mit Leichtkraftrad

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen

Wittmund - Mann bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstag gegen 1:30 Uhr ein 27-Jähriger schwer verletzt. Der Mann aus Ihlow war mit einem VW Golf auf der B210 in Richtung Jever unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte frontal gegen ein Straßenschild. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Am Auto entstand nach ersten Erkenntnissen wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Wittmund - Auffahrunfall vor Bahnübergang

Zwei Frauen wurden bei einem Auffahrunfall in Wittmund am Montag gegen 17:50 Uhr leicht verletzt. Eine 36-Jährige Wittmunderin fuhr mit einem Kia hinter einer 55-Jährigen aus Ochtersum die Ortsentlastungsstraße L10 in Richtung Langeoogstraße entlang. Diese bremste ihren BMW an der Haltelinie vor der Algershausener Straße, da die Schranken des Bahnübergangs geschlossenen waren. Das bemerkte die 36-Jährige zu spät und fuhr auf.

Esens - Auto kollidiert mit Leichtkraftrad

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montag gegen 15:20 Uhr eine 16-Jährige leicht verletzt. Sie war mit einem Leichtkraftrad auf der Auricher Straße in Esens Richtung Innenstadt unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 26 Jahre alte Auricherin mit einem BMW vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Sie bemerkte die Jugendliche Auricherin zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die 16-Jährige leicht verletzt. Sowohl das Auto als auch das Leichtkraftrad wurden beschädigt. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist noch unklar.

