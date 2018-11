POL-AUR: Friedeburg - Stromverteilerkasten gestohlen; Wittmund - Kennzeichen gestohlen

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Stromverteilerkasten gestohlen

Unbekannte haben in Friedeburg einen Stromverteilerkasten von einer Baustelle gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Kavernengelände im Reidelinger Weg und stahlen von einer Baustelle den Verteilerkasten. Ereignet hat sich der Vorfall von Sonntag, 13 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04465 290 entgegen.

Wittmund - Kennzeichen gestohlen

Das Kennzeichen WTM-CP 91 wurde am Montag zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr gestohlen. Es gehört zu einem Skoda Roomster. Der Wagen war auf einem Parkplatz in der Schulstraße in Wittmund abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 910.

