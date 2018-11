POL-AUR: Aurich - Radfahrer leicht verletzt; Wiesmoor - Mann bei Unfall leicht verletzt; Aurich - Frau fährt gegen Baum; Südbrookmerland - Auffahrunfall; Wiesmoor - Vorfahrt missachtet und davongefahren

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Ein 19-Jähriger wurde am Montag bei einem Verkehrsunfall in der Julianenburger Straße leicht verletzt. Der Auricher überquerte gegen 20:35 Uhr mit seinem Fahrrad die Kreuzung Oldersumer Straße/Burgstraße, als sich ein ebenfalls 19-Jähriger mit einem VW Passat näherte. Da dieser nach Angaben von Zeugen "Grün" hatte, bemerkte er zu spät, dass sich der Radfahrer auf der Kreuzung befand und erfasste ihn. Dabei wurde der Radfahrer aus Aurich leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Wiesmoor - Mann bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Wiesmoor ist ein 33-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen leicht verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 13:10 Uhr mit seinem Opel Astra auf der Hauptstraße und musste aufgrund einer roten Ampel halten. Dies bemerkte nach ersten Erkenntnissen ein 19-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen zu spät. Er fuhr mit seinem Peugeot auf.

Aurich - Frau fährt gegen Baum

Eine 47 Jahre alte Frau aus Aurich wurde am Montag gegen 13:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie war mit einem BMW auf der Straße Zum Haxtumerfeld in Richtung Hoher Weg unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Einmündung zur Westerfelder Straße geriet sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte die Frau nach ihrem Navigationsgerät gegriffen und deshalb zu spät bemerkt, dass sie die Spur verließ. Sie wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

In Südbrookmerland wurde am Dienstag gegen 6:20 Uhr ein 18 Jahre alter Mann aus Aurich bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Auricher Straße in Moordorf hinter eine Volvo her. Dessen 53 Jahre alte Fahrerin aus Berumbur musste bremsen, als eine Ampel auf Rot schaltete. Das bemerkte der 18-Jährige zu spät und fuhr auf. Infolgedessen erlitt er leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit.

Wiesmoor - Vorfahrt missachtet und davongefahren

Ein 24 Jahre alter Mann schleppte am Montag gegen 8:45 Uhr mit einem BMW den Opel Vectra einer 24 Jahre alten Frau in Wiesmoor ab. Als sich beide Autos in der Pollerstraße befanden, näherte sich aus der Einmündung Süderwieke II ein Wagen. Der Fahrer missachtete die Vorfahrt des BMW, so dass dieser stark bremsen musste. Dabei löste sich die am Opel befestigte Abschleppstange. Die beiden Autos wurden beschädigt. Der andere Wagen entfernte sich vom Unfallort. Laut Zeugen könnte sich dabei um einen weißen Kleinwagen, möglicherweise einen Renault Twingo, gehandelt haben. Die Fahrerin könnte eine blonde Frau mittleren Alters gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

