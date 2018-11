POL-AUR: Südbrookmerland - Werkzeug gestohlen; Wiesmoor - Einbruch in Einfamilienhaus; Südbrookmerland - Auto aufgebrochen; Aurich - Schuppentür aufgebrochen; Aurich - Kennzeichen gestohlen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Werkzeug gestohlen

Unbekannte haben in Südbrookmerland Werkzeuge aus einer Garage gestohlen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 7:45 Uhr, Zutritt zur Garage im Hümblertrift und stahlen unter anderem einen Bosch-Winkelschleifer und einen Makita-Akku-Bohrhammer. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04942 1337 entgegen.

Wiesmoor - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind in Wiesmoor in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 14:30 Uhr bis Montag, 9:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus in der Hauptstraße. Aus dem Haus wurden nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck gestohlen. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Auto aufgebrochen

Ein Citroen wurde in Südbrookmerland aufgebrochen. Er war im Quade-Foelke-Weg geparkt. Ereignet hat sich die Tat zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 7:30 Uhr. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Scheibe. Aus dem Inneren stahlen sie eine Handtasche und eine Geldbörse. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Aurich - Schuppentür aufgebrochen

Die Holzschuppentür eines Kindergartens im Leegstückenweg in Aurich wurde durch Unbekannte aufgebrochen. Der Vorfall ereignete sich von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 15 Uhr. Ob etwas gestohlen wurde ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Kennzeichen gestohlen

In Aurich wurden die Kennzeichen AUR-S 1316 gestohlen. Sie gehören zu einem schwarzen VW Golf, der im Brinkhahnweg geparkt war. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

