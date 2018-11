POL-AUR: Esens - Motorroller beschädigt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Motorroller beschädigt

Ein roter Motorroller des Herstellers Peugeot wurde am Sonntag in Esens beschädigt. Der Roller war in der Zeit von 20 Uhr bis 21:30 Uhr auf einem Parkdeck in der Straße Norderwall abgestellt. In dieser Zeit hat ein Unbekannter das Zündschloss des Rollers beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04971 92718110 entgegen.

