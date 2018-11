Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Die Polizei kontrollierte am Sonntag in Aurich eine 51-jährige Frau aus Südbrookmerland. Die Frau fuhr mit ihrem Seat Ibiza gegen 12:50 Uhr auf der Fockenbollwerkstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Großefehn - Diskogast angefahren

Die Polizei wurde am Sonntagmorgen gegen 6:14 Uhr zu einer Diskothek in die Ottermeerstraße in Großefehn gerufen. Dort sollte ein Autofahrer mit seinem VW Kombi Gäste vor der Diskothek gefährden. Beim Eintreffen der Polizei war der Wagen bereits nicht mehr vor Ort. Es stellte sich heraus, dass ein 40-jähriger Mann aus Wiesmoor mit seinem Volkswagen auf Gäste der Diskothek zugefahren war. Dabei wurde ein 19-jähriger Mann aus Großefehn leicht verletzt. Anschließend bedrohte der Wiesmoorer Mitarbeiter der Diskothek mit einer Schreckschusswaffe. Der 40-Jährige konnte schließlich durch die Polizei aufgegriffen werden. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Alkohol - und Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Großefehn - Unfallflucht

Ein Unbekannter fuhr am Wochenende in Großefehn gegen einen Metallpoller und ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 11:30 Uhr. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um ein petrolfarbenes Auto handeln. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

