POL-AUR: Aurich - Unbekannter schlug zu; Aurich - Ladendiebe festgenommen; Aurich - Reifen zerstochen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Unbekannter schlug zu

Auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Westerlooger Straße in Aurich ist es am Sonntagmorgen zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 19-jähriger Mann aus Holtgast soll von einem unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Der 19-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Weitere Details zum Täter sind nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Ladendiebe festgenommen

Die Polizei wurde am Samstag gegen 18 Uhr zu einem Ladendiebstahl in die Raiffeisenstraße in Aurich gerufen. Sechs Rumänen im Alter von 15 bis 48 Jahren hatten dort versucht, Zigaretten, Schmuck und Textilien zu stehlen. Die Gegenstände hatten einen Wert im unteren vierstelligen Bereich. Dabei wurden sie allerdings von einem Zeugen beobachtet. Die Täter konnten durch die Polizei festgenommen werden. Vier von ihnen wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Aurich - Reifen zerstochen

Unbekannte haben am Mittwoch zwei Reifen eines roten VW Golf Sportsvan zerstochen. Der Wagen war auf einem Parkplatz in der Straße Am Ellernfeld in Aurich abgestellt. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen 8:45 Uhr und 9:05 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell