Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Anhänger gestohlen

Unbekannte haben in Dornum einen Auto-Anhänger gestohlen. Der Anhänger war auf dem Gelände eines unbewohnten Bauernhofes in der Störtebekerstraße abgestellt. Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr. Es handelt sich um einen grauen Anhänger mit Gitteraufbau. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04933 2218 entgegen.

Norden - Mann beschäftigte die Polizei Die Polizei wurde am Montagmorgen gegen 6:30 Uhr zu einem Einsatz bei der Ludgerikirche in Norden gerufen. Dort war ein Mann auf ein Baugerüst geklettert. Noch bevor die Beamten ankamen, war der Mann schon nicht mehr vor Ort. Gegen 9:20 Uhr fiel der Mann dann erneut auf. Er ging in das Bürgerbüro der Stadt Norden und geriet dort mit den Mitarbeitern in Streit. In diesem Zusammenhang wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt. Anschließend fiel er auf, als er einem Mann die Jacke wegnehmen wollte. Als ihm dies misslang, stahl er Kleidung in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Neuer Weg. Bei dem Mann handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 29-jährigen Mann aus Großheide. Der Hintergründe sind noch unbekannt. Die Fahndung nach dem Mann dauert an.

