POL-AUR: Hinte - Kennzeichen gestohlen; Norden - Polizei sucht Unfallbeteiligten; Norderney - Fahrradkontrolle: Viele Mängel

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Kennzeichen gestohlen

In Hinte wurde das Kennzeichen AUR-KW 75 gestohlen. Es gehört zu einem Smart, der in der am Marktplatz abgestellt war. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04925 2131. Verkehrsgeschehen

Norden - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Die Polizei in Norden bittet den Fahrer eines dunkelblauen Kleinwagens sich zu melden. Er war am Dienstagmorgen gegen 7:10 Uhr an einem Verkehrsunfall in der Westerstraße beteiligt. Dabei wollte eine 15-Jährige aus Norden mit ihrem Fahrrad den Kreisel überqueren. Dies übersah der mutmaßlich 20 bis 30 Jahre alte Mann. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann hielt an und erkundigte sich nach der Jugendlichen. Diese gab zunächst an, dass alles Okay sei. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass sie leicht verletzt wurde. Da die beiden Beteiligten keine Personalien austauschten, bittet die Polizei den Mann, sich zu melden oder Zeugen, Hinweise auf den Mann zu geben unter Telefon 04931 9210

Norderney - Fahrradkontrolle: Viele Mängel

Die Polizei hat auf der Insel Norderney Fahrräder kontrolliert. Am Montag prüften die Beamten zwischen 7 Uhr und 8 Uhr in der Straße An der Mühle die Verkehrssicherheit von Fahrrädern. Die Bilanz: Von 23 Fahrrädern waren elf ohne ausreichende Beleuchtung unterwegs. Bei den Betroffenen handelte es sich vorwiegend um Schüler auf dem Schulweg. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Unfallrisiko bei Fahrten ohne Licht in Dunkelheit und Dämmerung erheblich steigt. Laut Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) müssen Räder vorne mit weißem Licht und eine Schlussleuchte mit rotem Licht haben. Außerdem sind Reflektoren an Heck, Pedalen und Speichen anzubringen.

