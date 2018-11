POL-AUR: Hage - Scheibe beschädigt; Norden - Radfahrerin übersehen; Lütesburg - Unfall im Begegnungsverkehr; Hage - Auto beschädigt

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Hage - Scheibe beschädigt

In Hage wurde die Eingangstür eines Geschäftes in der Straße Am Edenhof beschädigt. Unbekannte schlugen mit einem unbekannten Gegenstand auf das Glas ein. Es splitterte. Ereignet hat sich die Tat zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7:50 Uhr. Entstanden ist ein Sachschaden mindestens im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 7151.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin übersehen

Eine 13-Jährige aus Norden wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8:25 Uhr leicht verletzt. Dabei war ein 64 Jahre alter Mann aus Norden mit einem Citroen in Norden unterwegs. Er wollte aus der Straße Am Markt in die Norddeicher Straße abbiegen. Er übersah die 13-Jährige, die mit dem Fahrrad vorschriftswidrig auf dem Radweg in Richtung Burggraben fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind leicht verletzt wurde. Das Auto wurde leicht beschädigt.

Lütesburg - Unfall im Begegnungsverkehr

Bei einem Verkehrsunfall in Lütetsburg entstand am Dienstag gegen 17:15 Uhr Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Dabei begegneten sich auf der Landstraße die 26 Jahre alte Fahrerin eines schwarzen Mazda und ein unbekanntes Auto. Die Außenspiegel der beiden Wagen touchierten. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs hielt zwar zunächst an, fuhr dann aber davon, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Um was für ein Auto es sich gehandelt haben könnte, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Hage - Auto beschädigt

Ein weißer VW Polo wurde im Laufe des Donnerstags, 8. Oktober, in Hage beschädigt. Angezeigt wurde dies erst jetzt. Geparkt war er auf einem Parkplatz in der Straße Baantjebur. Vermutlich beim Rangieren touchierte ihn ein Unbekannter mit einem Auto. Dabei entstand Sachschaden mindestens im mittleren dreistelligen Bereich. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 7151.

