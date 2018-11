Altkreis Aurich (ots) - Aurich - Diebstahl von Dämmmaterial: Am Montag, 12.11.2018, stellten Mitarbeiter einer Baufirma gegen 06.30 Uhr fest, dass von ihrer Baustelle in Aurich, Große Schlinge, ca. 150 qm Hohlschichtdämmung entwendet wurde. Eine genaue Tatzeit konnte nicht angegeben werden. Der Schaden wird auf ca. 500,- EUR. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Großefehn - Diebstahl von Getränkekisten: Zwei Personen wurden in der Nacht zu Donnerstag, 15.11.2018, gegen 01.15 Uhr in Großefehn an der Kanalstraße Süd von der Polizei überprüft. Die 21 und 22 Jahre alten Männer führten auf ihren Fahrrädern mehrere Getränkekisten mit. Über die Herkunft der 3 Kisten machten sie zunächst unterschiedliche Angaben, so dass eine genauere Nachfrage erforderlich war. Schließlich kam heraus, dass die beiden Personen kurz zuvor bei einem Lebensmittelgeschäft über den Zaun geklettert waren und die Kisten entwendet hatten.

Südbrookmerland - Diebstahl vom Kirchengelände: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag, 12.11.2018, vom Kirchengelände in Victorbur, Pestalozziallee, 2 Transportplanken. Diese sind aus Niro-Stahl und ca. 4 Meter lang, bei einer Breite von ca. 0,5 Meter. Die Planken lagen an der Außenmauer der Kirche und werden bei Beerdigungen eingesetzt. Das Gewicht einer Planke wird auf 65 Kg geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Auffahrunfall: In Moordorf kam es am Mittwoch, 14.11.2018, gegen 20.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei beachtete der 33-jährige Fahrer eines VW Golf auf der Auricher Straße nicht, dass der vor ihm fahrende VW Bora nach links in den Richelweg abbiegen wollte, jedoch verkehrsbedingt halten musste. Der Golf fuhr auf den Bora auf, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 7.000,- EUR entstand.

Großefehn - Zeugen gesucht: Am 13.11.2018 war es gegen 13.45 Uhr in Bagband auf der Bundesstraße 72 zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen, wir berichteten. Zu diesem Unfall sucht die Polizei aus Wiesmoor weitere Zeugen. So sollen andere Autofahrer bereits vorher, bedingt durch das Fahrverhalten des weißen VW Caddy, zu Ausweich- und Bremsmanövern gezwungen gewesen sein. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesmoor, 04944/9169110, zu melden.

