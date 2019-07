Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Radfahrerin schwer verletzt

Jugendliche gesucht

Südlohn (ots)

Bereits am Samstag, dem 29.06.2019 ereignete sich gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Wibbeltstraße/Lohner Straße ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Nach Angaben einer 79 Jahre alten Frau aus Südlohn befuhr diese zur Unfallzeit mit ihrem Pedelec die Lohner Straße und wollte nach links auf die Straße Breul abbiegen. Dabei nahm ihr eine aus der Wibbeltstraße kommende Fahrradfahrerin die Vorfahrt, so dass sie infolge einer Vollbremsung stürzte.

Die andere Fahrradfahrerin (ca. 14 Jahre, blonde mittellange Haare) setzte ihre Fahrt in Richtung Eschstraße fort, obwohl sie noch von der 79-Jährigen angesprochen wurde.

Später begab sich die Geschädigte aufgrund der einsetzenden Schmerzen ins Krankenhaus und wurde dort für mehrere Tage stationär aufgenommen. Die Anzeige bei der Polizei wurde am 09.07.19 erstattet.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken (02861) 9000 zu wenden. Dies gilt insbesondere für die Personen, die der 79-Jährigen an der Unfallstelle aufhalfen und den Unfall möglicherweise beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell