Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Tawern

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 07.08.2019, kam es in der Zeit von 08:20 Uhr und 19:30 Uhr in der Mühlenstraße in 54456 Tawern zu einer Verkehrsunfallflucht. Der oder die unbekannte Täter befuhr die Mühlenstraße mit einem größeren Kfz, vermutlich LKW. Dort stieß er, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren, mit dem Aufbau an die Hauswand des Anwesens Mühlenstraße Nr. 6. An der Hauswand entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs verließ die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung gegenüber den Hauseigentümern anzuzeigen. Die Polizeiinspektion Saarburg bitte um Zeugenhinweise, insbesondere von Anwohner der Mühlenstraße, die am Tattag und Tatzeitraum von einem LKW oder ähnlich großen Kfz angeliefert wurden.

