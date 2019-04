POL-PPMZ: Ladendiebstahl

Polizeipräsidium Mainz

Freitag, 26.04.2019, 12:55 Uhr

In einem Geschäft in der Lotharstraße kommt es am Freitagmittag zu einem Ladendiebstahl. Ein Mann hält sich zunächst im Verkaufsraum auf und fragt die Verkäuferin, die gerade in einem Kundengespräch an der Kasse ist, ob sie Englisch spricht. Kurz darauf kommt ein weiterer Mann, der im Bereich der Eingangstür stehen bleibt und diese offen hält. Der erste Mann greift plötzlich nach zwei Smartphones und beide Männer rennen aus dem Laden. Die Verkäuferin folgt den Tätern bis zur Ecke Adolf-Kolping-Straße.

Personenbeschreibung:

1. Person:

- männlich - 19-24 Jahre - helles Haar - olivgrüne Jacke, helle Jeans mit Löchern im Kniebereich - dunkle Basecap - 1,75 m

2. Person

- männlich - 19-24 Jahre - dunkler Teint - schwarzes Haar - gegelte Strähne im Stirnbereich - schwarze Jacke - schwarze Basecap

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

