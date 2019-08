Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B51 - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am 04.08.2019 gegen 09:30 Uhr kam es auf der B51 in Fahrtrichtung Bitburg zwischen Neuhaus und Newel zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein PKW fuhr dabei mehrere Male derart in den Gegenverkehr, dass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen bzw. ausweichen mussten. Eine dahinter fahrende Zeugin konnte den Vorgang beobachten und verständigte die Polizei, die den PKW schließlich Höhe Newel kontrollieren konnte.

Zeugen und/oder Geschädigte dieses Vorgangs werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier in Verbindung zu setzen.

Tel.: 0651 97791710

mail.: pwtrier@polizei.rlp.de

