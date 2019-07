Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Sommerferienprogramm bei der Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Rund 40 Mädchen und Jungen haben heute am Sommerferienprogramm bei der Feuerwehr Bremerhaven teilgenommen. Die begehrten Plätze waren wieder schnell vergriffen. Drei Stunden haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fünf verschiedene Stationen absolviert. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr demonstrierten an einem PKW das Befreien einer eingeklemmten Person mit hydraulischem Rettungsgerät und an einer anderen Station die richtige Handhabung eines Feuerlöschers. Außerdem wurde ein Rettungswagen vorgeführt und die Kinder konnten beim Aufbau eines Löschangriffs unterstützen. Eine Fahrt im Korb einer Drehleiter gehörte ebenfalls zum Programm.

