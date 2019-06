Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Scheibe eingeworfen; Horsten - Fleischköder am Wegesrand gefunden

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Scheibe eingeworfen

Unbekannte haben am Dienstag die Scheibe einer Veranstaltungshalle an der Walpurgisstraße in Esens beschädigt. Die Täter warfen im Tatzeitraum, zwischen 19 Uhr, und 8 Uhr, die Stange einer Baustellenabsperrung in eine Scheibe. Zudem wurde eine Wandlampe im hinteren Bereich beschädigt. Zeugen, die Hinweis zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 0497192718110.

Sonstiges Geschehen

Horsten - Fleischköder am Wegesrand gefunden

Ein Spaziergänger hat am Mittwoch an einem Wanderweg in Horsten, Horster Gierhörner Weg, einen Fleischköder am Wegesrand gefunden. Es handelte sich offenbar um geschnittene Scheiben Fleischwurst, die auf einem Haufen im höheren Gras abgelegt worden waren. Es ist nicht auszuschließen, dass die ausgelegte Wurst für Hunde möglicherweise giftig sein könnte. Ein verletzter Hund wurde bislang nicht gemeldet. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Hundehalter auf ihre Hunde achten sollen. Die Hunde sollten stets angeleint sein. Wenn der Hund einen verdächtigen Gegenstand aufgenommen hat, sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Hinweise zu auffälligen Ködern oder zu dem jetzigen Fund nimmt die Polizei in Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

