Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt; Aurich - Linienbus mit VW Tiguan zusammengestoßen; Südbrookmerland - 16-jähriger Mofafahrer leicht verletzt; Ihlow - Autofahrerin von Fahrbahn abgekommen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin aus Aurich ist am vergangenen Sonntag, 23.06.2019, auf der Leerer Landstraße in Aurich leicht verletzt worden. Die Auricherin fuhr mit ihrem Pedelec gegen 17:10 Uhr auf dem linksseitigen Radweg in Richtung Innenstadt. Vor der Einmündung zur Straße Langer Kamp fuhr eine Frau mit einem VW Polo von einem Grundstück nach links in den fließenden Verkehr und übersah dabei offenbar die von rechts kommende Pedelec-Fahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Radfahrerin und stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Linienbus mit VW Tiguan zusammengestoßen

Ein Linienbus ist am Mittwochmorgen in Wiesmoor mit einem VW Tiguan zusammengestoßen. Der 58 Jahre alte Fahrer des Linienbusses fuhr von der Ginsterstraße kommend in den Kreuzungsbereich der Hauptstraße. Dabei beachtete er offenbar nicht die Vorfahrt des VW Tiguan, der aus Richtung Strackholt kam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall wurde der 76 Jahre alte Fahrer des VW Tiguan aus Großefehn leicht verletzt.

Südbrookmerland - 16-jähriger Mofafahrer leicht verletzt

Ein 16 Jahre alter Mofafahrer aus Aurich ist am Mittwoch mit einer VW-Fahrerin aus Südbrookmerland zusammengestoßen. Die 19 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo wollte gegen 10:45 Uhr in Südbrookmerland von einem Supermarktparkplatz nach rechts auf die Auricher Straße fahren. Dabei übersah sie offenbar den von rechts kommenden Mofafahrer, der auf dem Radweg in Richtung Aurich fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16 Jahre alte Mofafahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Ihlow - Autofahrerin von Fahrbahn abgekommen

Eine 71 Jahre alte Frau aus Großefehn ist am Mittwoch in Ihlow alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr gegen 13:15 Uhr auf der Schirumer Straße in Richtung Timmel, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen eine Wallhecke und überschlug sich. Die 71 Jahre alte Fahrerin und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell