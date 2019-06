Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrer nach Unfallflucht gesucht; Norden - Unfallflucht auf Parkplatz; Norden - Unfallflucht an Hollander Weg; Norden - Zaun beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Radfahrer hat am Dienstag gegen 17:05 Uhr einen Fußgänger in der Straße Im Spiet in Norden angefahren. Der Radfahrer fuhr auf dem Fußweg in Richtung Norddeicher Straße und touchierte den Fußgänger, der dadurch leicht verletzt wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen jungen Mann mit einem weißen Fahrrad gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein grauer VW Passat ist am Mittwoch auf einem Parkplatz in Norden beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen 4:50 Uhr und 8 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Alten Siel abgestellt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer touchierte den VW vermutlich und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Wagen wurde unter anderem an der Frontstoßstange beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unfallflucht an Hollander Weg

Ein blauer VW Crafter ist zwischen Dienstag, 13:15 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in Norden beschädigt worden. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt am Hollander Weg vor einer Kindertagesstätte geparkt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Hinweise zum Verursacher werden erbeten unter Telefon 04931 9210.

Norden - Zaun beschädigt

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Mittwochabend in Norden mit einem Zaun kollidiert. Er fuhr zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr auf der Weberstraße und kam offenbar beim Linksabbiegen auf Rollsplitt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit dem Zaun und fuhr anschließend davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der Verursacher fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand einen schwarzen Audi Avant. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

