POL-AUR: Norden - Einbruch in Bäckerei; Norderney - Vorsegel von Boot entwendet; Norderney - Einbruchversuch in Ferienwohnung; Norderney - Sachbeschädigung in Gartenstraße

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei am Dörper Weg in Norddeich ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Sie verließen das Gebäude offenbar durch ein Fenster. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 4:50 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Norderney - Vorsegel von Boot entwendet

Unbekannte haben von einem Segelboot auf Norderney ein Vorsegel gestohlen. Das Boot war zum Tatzeitpunkt zwischen Freitag, 14.06.2019, 14 Uhr, und Montag, 24.06.2019, 12 Uhr, im Yachthafen angelegt. Die Täter betraten das Segelboot, entwendeten das Vorsegel und brachen die Backbordkiste auf. Daraus entwendeten sie ein weiteres Segel sowie Bootsausrüstungen und Werkzeuge. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugen, die auffällige Personen im Bereich des Yachthafens beobachtet haben oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Norderney - Einbruchversuch in Ferienwohnung

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, in eine Ferienwohnung an der Feldhausenstraße auf Norderney einzubrechen. Sie versuchten gegen 4:40 Uhr, über den Balkon in die Wohnung zu gelangen. Sie wurden jedoch gestört und flüchteten. Zeugen zufolge soll es sich bei einer der beiden Personen um eine Frau im Alter von ca. 30 Jahren gehandelt haben. Sie soll lange blonde Haare zu einem Zopf getragen haben und mit einer hellen Jeans und einer Jeansjacke bekleidet gewesen sein. Bei der zweiten Person soll es sich um einen Mann von normaler Statur gehandelt haben, der ca. 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein soll. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden unter Telefon 04932 92980.

Norderney - Sachbeschädigung in Gartenstraße

In der Gartenstraße auf Norderney ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte warfen gegen 4:35 Uhr einen Feldstein in die Fensterscheibe einer Terrassentür. Zudem wurde ein Thermometer von der Hauswand abgerissen und ein Motorroller, der auf dem Grundstück abgestellt war, bewegt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04932 92980.

