POL-RE: Marl: "Der andere ist schuld! - Der hat angefangen!" - Polizei sucht Fahrer/In eines dunklen BMW

Für diesen Fall gilt nicht die Weisheit: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Denn gewonnen hat hier keiner. Ein 66-jähriger Hertener war am Mittwoch mit dem Verhalten eines 28-jährigen Dortmunders an einer Ampel auf der Recklinghäuser Straße in Marl nicht einverstanden. Dem Dortmunder ging es nicht schnell genug, nach eigenen Angaben hatte er noch einen wichtigen Termin. Die Ampel an der Johannesstraße/Recklinghäuser Straße zeigte gegen 13 Uhr grün. Der Dortmunder nutzte laut Zeugenaussagen die Linksabbiegerspur sowie eine Sperrfläche, überholte das Auto einer Zeugin, setzte sich vor das Auto des 66-jährigen Herteners und fuhr vorne weg. Der Dortmunder soll den 66-Jährigen in der Folge immer wieder ausgebremst haben. Gerade als der 66-Jährige dabei war, den 28-Jährigen zu überholen, kam Gegenverkehr. Um eine Frontalkollision mit einem dunklen 7er BMW zu vermeiden, zog der Hertener nach rechts und berührte das Auto des Dortmunders. Neben der Unfallanzeige schrieben die Kollegen auch noch eine Anzeige wegen Nötigung gegen den 28-Jährigen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Die beiden Autofahrer bezichtigten sich gegenseitig, den Unfall verursacht zu haben ("Schuld ist der andere!" "Der hat angefangen!"). Der Fahrer des entgegenkommenden, dunklen 7er BMWs, der in den Grünstreifen ausweichen musste, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800-2361111 zu melden.

