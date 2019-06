Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Datteln/Recklinghausen: Einbrüche und Fahrzeugaufbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Nachdem Unbekannte an der Frohlinder Straße die Scheibe eines Autos eingeschlagen haben, haben sie aus dem Wagen Prüf- und Messgeräte gestohlen. Die Täter kamen in der Nacht zu Mittwoch und konnten unerkannt mit ihrer Beute entkommen.

Aus einem Fahrzeug, das in der Nacht zu Mittwoch an der Dortmunder Straße stand, haben Unbekannte Werkzeuge gestohlen. Vorher hatten sie eine Scheibe eingeschlagen, um in den Wagen zu kommen.

Datteln:

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte gegen 02.15 h versucht, von einem Betriebsgelände an der Straße "Zum Kraftwerk" Kabel zu stehlen. Die beiden Männer wurden von einem Mitarbeiter überrascht und sind geflüchtet. In der Nähe wurden Werkzeuge und das mutmaßliche Auto der Tatverdächtigen gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen, wem das Auto gehört und wer auf dem Gelände unterwegs war, dauern an.

An der Wiesenstraße ist am Dienstagabend ein Mann über einen Zaun auf das Gelände eines Getränkemarktes gelangt und hat Getränkekisten gestohlen. Der Mann wird auf 20-35 Jahre alt geschätzt. Er hatte kurze, braune Haare, ein weißes, ärmelloses Shirt und eine kurze Hose. Hinweise bitte an das Regionalkommissariat unter 0800 2361 111.

Recklinghausen:

An der Merveldtstraße haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 10.00 h und 11.30 h ein Fenster eines Hauses aufgehebelt. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

