Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kennzeichendiebstähle in Herschweiler-Pettersheim

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 16.05.2019 bis Freitag, 17.05.2019 kam es in Herschweiler-Pettersheim, dort in der Wallheckstraße, zu Kennzeichendiebstählen. Gleich an zwei zum Parken abgestellten Pkw wurden jeweils beide Kennzeichen gestohlen. Hat diesbezüglich jemand eine sachdienliche Beobachtung machen können? Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter 06381 - 9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 - 919 - 0

pikusel@polizei.rlp.de



