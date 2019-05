Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei schließt technische Brandursache nicht aus

Münchweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Nach dem Brand einer Lagerhalle am Mittwoch zwischen Sembach und Münchweiler an der Alsenz (wir berichteten: https://s.rlp.de/VZdKS) schließen die Ermittler derzeit eine technischen Brandursache nicht aus.

Ein Gutachter und Fachleute der Polizei haben am Donnerstag den Brandort untersucht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sie aktuell nicht gefunden. Das schriftliche Brandgutachten liegt noch nicht vor. Es wird erst in einigen Tagen erwartet. Die Polizei schätzt, dass durch das Feuer ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden ist. Die Ermittlungen dauern an. |erf

