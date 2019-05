Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei überprüft Verkehrsteilnehmer auf Drogeneinfluss

Lauterecken (ots)

Eine Frau erklärte am Mittwochmittag bei ihrer Befragung auf der Polizeidienststelle, dass sie Opioide und ähnliche Medikamente einnimmt. Da sie mit dem Roller zur Polizei gekommen war, wurde ein Drogentest durchgeführt. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen, um ihre Fahrtüchtigkeit beweissicher zu überprüfen. ... Der Fahrer eines Mofas wurde am Nachmittag bei Lohnweiler von der Polizeistreife genauer unter die Lupe genommen. Der junge Mann war bereits in der letzten Woche unter dem Verdacht des Führens eines KfZ unter berauschenden Mitteln aufgefallen. Auch am Mittwoch sprachen körperliche Auffälligkeiten für einen Drogeneinfluss. Da er einen Drogenvortest verweigerte, wird die durchgeführte Blutprobe aufzeigen, ob er tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurden am Mittwochabend bei einem Autofahrer in Odenbach drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die durchgeführten Koordinationstests verstärkten den Verdacht der Einflussnahme von Drogen. Nachdem ein Urin-Test positiv auf THC reagierte, wurde eine Blutprobe entnommen.

