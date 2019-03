Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfreiwilliger Zwischenstopp

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen unfreiwilligen Zwischenstopp haben Passagiere eines Linienbusses am Dienstagmittag in Otterberg eingelegt. Gegen 12.15 Uhr meldete sich die Busfahrerin und teilte mit, dass sie im Bereich Lauerhof von einem anderen Fahrzeug blockiert werde.

Nach Angaben der Frau hatte sie Schul- und Kindergartenkinder an Bord und wollte nach einem Stopp an der Bushaltestelle weiter in Richtung Otterberg fahren. In der Lauerhöfer Straße sei ihr dann aber ein Transporter entgegengekommen. Aufgrund der Fahrbahnbreite konnten die beiden Fahrzeuge nicht nebeneinander vorbeifahren. Deshalb stoppte die Busfahrerin.

Der Transporterfahrer sei dann allerdings mit seinem Fahrzeug bis kurz vor den Bus gefahren, habe angehalten, sei ausgestiegen und habe eine Diskussion begonnen. Jetzt beharre der Mann darauf, dass die Busfahrerin zurückfährt, um ihn mit dem Transporter passieren zu lassen.

Eine Streife rückte aus, nahm vor Ort den Sachverhalt und die ersten Angaben der Beteiligten auf. Anschließend forderten die Beamten den Transporterfahrer auf, seinen Wagen zurückzusetzen, damit der Bus vorbeifahren kann. Der Aufforderung kam der Mann nur widerwillig nach.

Laut Einsatzprotokoll dauerte es rund eine Stunde, bis der Bus seine Fahrt fortsetzen konnte. Gegen den Transporterfahrer wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. | cri

