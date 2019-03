Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - "Fridays for Future"

Speyer (ots)

14.03.2019, 11.00 - 12.30 Uhr Im Rahmen einer bundesweiten Aktion fand in Speyer ein Aufzug mit Kundgebung von Schülern und Studenten für Klima- und Umweltschutz unter dem Motto "Fridays for Future" statt. Nach der Auftaktkundgebung am St.-Guido-Stifts-Platz setzte sich der Aufzug über die Wormser Straße und Gutenbergstraße zum Altpörtel in Bewegung, wo eine Zwischenkundgebung mit mehreren Rednern abgehalten wurde. Anschließend wurde der Aufzug über die Maximilianstraße bis zum Stadthaus begleitet, wo die Abschlusskundgebung mit ebenfalls mehreren Redebeiträgen endete. An der Veranstaltung nahmen circa 400 -500 Schüler und Studenten teil. Die Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse.

