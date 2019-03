Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Einbruch in Lottogeschäft

Altrip (ots)

In der Nacht zu Freitag gegen 03:25 Uhr sind drei bislang unbekannte Täter in ein Lottogeschäft in der Rupprechtstraße eingebrochen und haben Zigaretten entwendet. Die Bewohnerin der über dem Lottogeschäft befindlichen Wohnung ist durch ein Klirren aufgewacht. Als sie aus dem Fenster sah, erkannte sie noch, wie drei schwarz gekleidete Männer in einen weißen Pkw ohne Kennzeichen einstiegen und davon fuhren. Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat, den Tätern oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

