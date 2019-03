Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt genommen und geflüchtet (52-1403)

Speyer (ots)

14.03.2019, 13.00 Uhr In der Iggelheimer Straße fuhr ein Chrysler Voyager Fahrer aus Richtung Böhl-Iggelheim in den Bauhaus Kreisel ein und missachtete die Vorfahrt eines dort fahrenden Opel Corsa. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Opel Fahrer sei Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Eine im Kreisel nachfolgende Chrysler Crossfire fahrende Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Corsa auf. Sie wurde dabei leicht verletzt. Zu einer Kollision zwischen dem Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, und dem Corsa Fahrer ist es nicht gekommen. Dieser konnte allerdings das Kennzeichen ablesen, so dass der 65-jährige Verursacher ermittelt werden konnte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

