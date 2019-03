POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am 14.03.2019, gegen 14.30 Uhr, befährt ein 57-jähriger Frankenthaler mit seinem Pkw Opel Corsa die Mahlastraße in Richtung Studernheim. In Höhe der Hausnummer 37 muss er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 19-jähriger Mann aus Ludwigshafen erkennt die Situation zu spät und fährt mit seinem Pkw Peugeot 806 auf das Fahrzeug des Frankenthalers auf. Der 57-jährige Frankenthaler wird hierbei leicht an der Hand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

