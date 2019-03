Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrerin durch aufschwingende Tür leicht verletzt (10-1303)

Speyer (ots)

13.03.2019, 09.00 Uhr Der Fahrer eines Citroen Jumper parkte seinen Lieferwagen in der Bismarckstraße entgegen der erlaubten Fahrtrichtung und öffnete die Tür zum Laderaum. Durch eine starke Windböe wurde die Tür komplett aufgerissen, schwang in Richtung Fahrbahn und traf eine Radfahrerin, die in diesem Moment an dem Transporter vorbeifuhr. Die 67-jährige Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

