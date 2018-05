Kehl (ots) - Nach einer Sachbeschädigung und eines damit einhergehenden gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sind die Ermittler des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte haben vermutlich im Verlauf der frühen Sonntagmorgenstunden einen Gullydeckel bei einer Kirche in der Gustav-Weis-Straße entfernt. Genau dieser Kanaldeckel wurde wenig später gegen den Fensterrahmen eines Anwesens in der Hermann-Dietrich-Straße geworfen, wodurch ein entsprechender Sachschaden zurückblieb. Darüber hinaus stürzte im Verlauf des Sonntagmorgens ein noch unbekannter Kirchenbesucher zumindest teilweise in den geöffneten Abflussschacht. Hierbei soll er leichte Verletzungen davongetragen haben. Die Beamten sind nun auf der Suche nach dem Verletzten und weiteren Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07851-8930 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell