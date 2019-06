Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Verkehrsunfall mit Fußgängerin und Radfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochvormittag (10:05 Uhr) stießen ein 78-jähriger Fahrradfahrer und eine 59-jährige Fußgängerin, beide aus Bottrop am Berliner Platz, im Bereich der Fußgängerzone, zusammen. Die Fußgängerin stürzte und zog sich eine Fraktur zu. Sie wurde schwerverletzt ins Krankenhaus transportiert. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden. Die Fußgängerzone ist für Radfahrer freigegeben.

