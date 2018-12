POL-PDWO: Polizei überwacht Durchfahrtsverbot für Schwerlastverkehr auf der B9

Kontrollstelle B9, Worms-Nord, Parkplatz Rheinperle Bild-Infos Download

Worms (ots) - Am heutigen Tag, zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr führte die Polizei Worms, in enger Zusammenarbeit mit der Verkehrsdirektion Mainz, eine Verkehrskontrolle auf der B9 im Bereich Worms-Rheindürkheim durch. Ziel der Maßnahme war die Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs, insbesondere im Hinblick auf das bestehende Durchfahrtsverbot zwischen Worms-Rheindürkheim und Mainz. Nach Einführung der LKW-Maut auf den Bundesautobahnen wurde auf der B9 zwischen der L425 bei Worms-Rheindürkheim und Nackenheim ein Durchfahrtsverbot für LKW über 7,5 t eingerichtet. Hinweise aus der Bevölkerung zu regem LKW-Verkehr auf genannter Strecke nahm die Polizei Worms zum Anlass das Durchfahrtsverbot des Schwerlastverkehrs auf der B9 zu kontrollieren. Bei insgesamt 18 gestoppten Lastkraftwagen wurden 7 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet. Bei 4 Fahrzeugführern musste die Weiterfahrt kurzfristig untersagt werden, bis festgestellte Mängel am Fahrzeug beseitigt waren. Bei einer Fahrzeugkombination, mit welcher ein Bagger transportiert wurde, konnte eine Überladung von 30% festgestellt werden. In diesem Fall untersagten die Beamten die Weiterfahrt ganz. Bei 4 Fahrzeugführern wurden zudem die Lenk- und Ruhezeiten beanstandet.

