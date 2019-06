Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Polizei sucht mit Fotos nach mutmaßlichen Dieben

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht mit Fotos nach zwei Diebstählen von Kaffee am 23.03. und am 25.03.2019 in einem Lebensmittelmarkt Am Münsterknapp nach zwei Tatverdächtigen.

Näheres zum Fall im Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/haltern-am-see-ladendiebstahl

