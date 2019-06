Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Im Zeitraum zwischen Sonntag 09:00 Uhr und Montag 15:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Laube in einem Kleingartenverein an der Straße "Im Beckram" ein. Entwendet wurden Autoreifen und elektronische Geräte. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten, im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag, einen Materialcontainer "Am Krusenhof" auf. Entwendet wurde Elektrowerkzeug. An dem Container entstand geringer Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Am Montagnachmittag brachen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße ein. Teile der Inneneinrichtung wurden beschädigt. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht abschließend fest. Die Täter flüchteten unerkannt.

Dorsten

In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Ladenlokal am Wulfener Markt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Herrenarmbanduhren in unbekannte Richtung. An der Eingangstür und an der Inneneinrichtung entstand Sachschaden.

Recklinghausen

Am Dienstagmorgen (ca. 06:00 - 07:30 Uhr) schafften sich unbekannte Täter, über ein Fenster, Zutritt zu einem Büroraum des Hallenbades an der Pappelallee. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Tresor entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Um Hinweise zu den Sachverhalten bitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der Telefonnummer 0800 2361 111.

