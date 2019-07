Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 8. Juli 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Watenstedt: Diebstahl von Altmetall

Samstag, 06.07.2019, bis Sonntag, 07.07.2019

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter auf einem Betriebsgelände in Salzgitter Watenstedt, Hainholzweg, ein Tor zu einer dort befindlichen Garage auf. Aus der Garage entwendeten der oder die Täter dort gelagertes Altmetall mit einem Gewicht von mehreren hundert Kilo. Wie der Abtransport des Altmetalls erfolgte, ist derzeit noch unklar. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Sonntag, 07.07.2019, gegen 09:45 Uhr

Am Sonntagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei in Salzgitter Lebenstedt einen 46-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest, der Test ergab einen Wert von 0,82 Promille. Gegen der 46-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Salzgitter Engelnstedt: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bereits am Dienstag, 11.06.2019, gegen 06:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 39, zwischen SZ Engelnstedt und SZ Bleckenstedt ein Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher davongefahren war, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Demnach hatte der bislang unbekannte Autofahrer einen 18-jährigen Autofahrer in Höhe der dortigen Autobahnauffahrt zur BAB A39 überholt und beim Wiedereinordnen derart stark "geschnitten", so dass der 18-jährige Autofahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei war der 18-Jährige mit seinem Auto gegen die rechtsseitige Schutzplanke gestoßen. Der unbekannte Fahrer des schwarzen VW Golf 5 (dunkel getönte Scheiben, größerer Aufkleber am Heck) sei auf die Autobahn in Richtung Wolfsburg aufgefahren. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 05341 / 1897-0 in Verbindung zu setzen.

