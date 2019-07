Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.07.2019

Peine (ots)

Arbeitsgeräte aus Rohbau entwendet: Am Samstagvormittag, den 06.07.2019, wurde die Polizei in das Neubaugebiet am östlichen Ortsrand von Vechelde-Wahle gerufen. Dort sollte es zu einem Einbruchdiebstahl aus dem bereits geschlossenen Rohbau eines Wohnhauses am Schwarzwasserweg gekommen sein. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich bislang unbek. Täter durch Aufbrechen einer Baustellentür unbefugt Zutritt in das Gebäude verschafft hatte(n). Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden aus der Baustelle diverse Elektroarbeitsgeräte in einem Gesamtwert von ca. 3000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05171 9990 entgegen.

Einbrecher in der Südstadt von Peine: Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am frühen Samstagabend, den 06.07.2019, gegen 20:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Berliner Ring in der Peiner Südstadt einzubrechen. Die 74-jährige Bewohnerin hörte Geräusche am tatbetroffenen Fenster und wollte nachsehen. Durch ihre Aufmerksamkeit wurden die Täter beim Versuch das Fenster aufzuhebeln überrascht. Beide flüchteten zu Fuß und konnten trotz der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung im Tatortnahbereich unerkannt entkommen. Einer der Männer wird als maximal 35 Jahre alt und ca. 165-170 cm groß beschrieben. Zur Tatzeit soll er einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Am tatbetroffenen Fenster entstand leichter Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05171 9990 entgegen.

Brandgefährlich: Am 06.07.2019, gegen 21:50 Uhr, geriet vermutlich durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerks- bzw. Knallkörpern ein Baumstamm am Mittellandkanal in Woltorf in Brand. Durch die Aufmerksamkeit von Zeugen und dem schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Brand der bewaldeten Wallanlage des Mittellandkanals verhindert werden. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei im Nahbereich zwei Jugendliche fest, die ein Feuerzeug und Knallkörper mit sich führten. Die Polizei ermittelt nun hinsichtlich des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr, des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

