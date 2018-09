POL-PPWP: Wo ist das giftgrüne Pedelec?

Dieses E-Bike wurde vor ein paar Tagen in der Kerststraße gestohlen. Wer hat es in der Zwischenzeit gesehen und kann Hinweise auf den Täter, den aktuellen Nutzer oder den jetzigen Standort des Pedelecs geben? (Foto: privat) Bild-Infos Download

Kaiserslautern (ots) - Ein Pedelec mit auffallend giftgrünem Rahmen ist vor ein paar Tagen in der Kerststraße gestohlen worden. Nach Angaben der Eigentümerin hatte sie das E-Bike der Marke "Cube" in der Fußgängerzone seitlich an einem Spielwarenladen abgestellt und mit einem hochwertigen Faltschloss der Marke Abus gesichert. Trotzdem gelang es einem unbekannten Dieb, das Rad - vermutlich mitsamt Schloss - zu stehlen.

Ersten Ermittlungen zufolge kommt als Tatverdächtiger ein Mann mittleren Alters mit kräftiger Figur, schwarzen Haaren und dunklerem Teint in Frage. Der Unbekannte trug eine schwarze Jogginghose und ein rotes T-Shirt.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Pedelec bis 25 km/h ohne Versicherungskennzeichen im Wert von rund 2.000 Euro. Wegen des auffallenden Aussehens des Rads mit dem grünen Rahmen und den weißen Reifen hoffen die Ermittler auf Hinweise, wo das Rad in der Zwischenzeit gesehen wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. | cri

