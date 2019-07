Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Tankstelle

Gifhorn (ots)

Gifhorn, OT Kästorf, Hauptstraße 8 04.07.2019, 01.30 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in die HEM-Tankstelle im Gifhorner Ortsteil Kästorf ein. Gegen 01.30 Uhr hebelten die Einbrecher die Zugangstür zum Verkaufsraum der Tankstelle auf und begaben sich zielgerichtet zum dortigen Kassenbereich, wo sie eine größere Menge Zigaretten entwendeten. Mit ihrer Beute verließen die Diebe den Tatort mit einem unbekannten Pkw in Richtung Norden.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

