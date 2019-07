Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall bei Gifhorn

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Bundesstraße 188 / Bundesstraße 4 03.07.2019, 09.45 Uhr

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 188 bei Gifhorn.

Eine aus Richtung Wesendorf kommende, 51-jährige Wahrenholzerin wollte mit ihrem Hyundai von der Bundesstraße 4 nach links auf die Bundesstraße 188 in Fahrtrichtung Burgdorf abbiegen. Hierbei übersah sie einen Skoda Rapid, der auf der B 188 in Richtung Mühlenmuseum fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Hyundaifahrerin und eine 48-jährige aus Lüchow am Steuer des Skoda durch den Aufprall schwer verletzt wurden. Die 18-jährige Beifahrerin der Wahrenholzerin wurde leicht verletzt. Die 48-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 30 ins Klinikum nach Wolfenbüttel geflogen. Die 51-jährige und deren Beifahrerin wurden mit dem Rettungswagen ins nahe gelegene Klinikum nach Gifhorn gebracht.

An den beteiligten Autos entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 40.000 Euro.

Die Bundesstraße 188 wurde zwecks Unfallaufnahme und Versorgung der verletzten Personen durch die Einsatzkräfte und durch die angeforderte Straßenmeisterei Vorsfelde bis 11 Uhr zeitweise voll gesperrt.

