Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmen, B474/ Mercedesfahrer mit riskanten Überholmanövern

Coesfeld (ots)

Mit riskanten Überholmanövern soll ein ca. 25-jähriger Mercedesfahrer am Donnerstagabend, 16.05.2019 gegen 21 Uhr auf dem Weg von Coesfeld nach Dülmen andere Autofahrer gefährdet haben. Ein Zeuge meldete die riskante Fahrt bei der Polizeiwache in Dülmen. Danach ist der Mercedesfahrer in riskanter Fahrweise unter Mißachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und von bestehenden Überholverboten auf der B474 unterwegs gewesen. Um Unfälle zu vermeiden, mussten Autofahrer im Gegenverkehr und die Überholten teilweise deutlich abbremsen und ausweichen. Der schwarze Mercedes hatte ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Ahaus (AH); der Fahrer wurde als ca. 25-jähriger Südländer mit dunklen Haaren und dunklem Bart beschrieben. Er trug einen Dunklen Kapuzenpullover und ein Basecap. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 in Verbindung zu setzen.

